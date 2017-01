Cassano, no alla Cina: "Che ci vado a fare?"

20 gennaio 2017

Antonio Cassano rompe il silenzio e torna a parlare del suo futuro, allontanando le ultime voci di mercato che lo davano indeciso su un possibile trasferimento in Cina. "Vado in Cina? No no, sto a casa con la mia famiglia felice e contento", ha spiegato Fantantonio. "E' vero invece che ho chiesto la rescissione del contratto alla Sampdoria - ha aggiunto l'attaccante ormai fermo da giugno -. Mi faranno sapere cosa decideranno".

Dopo Kalinici, dunque, anche Cassano respinge al mittente la corte dei cinesi. Il futuro del barese, fuori rosa da inizio stagione, però è ancora tutto da decidere. Al momento non sono ancora chiare le intenzioni di Fantantonio, sempre alle prese con il lungo braccio di ferro con il presidente Ferrero, che a questo punto potrebbe lasciare libero il giocatore liberandosi del suo ingaggio. "Cosa faccio? Allenamento con i ragazzi e sono felice. Quello per me è molto importante. Domani è un altro giorno", ha raccontato l'attaccante, parlando del periodo forzato di inattività che sta vivendo.



Per la carriera di Cassano i prossimi giorni saranno comunque decisivi. Se la Samp accetterà la rescissione e qualche squadra dovesse farsi avanti, Fantantonio potrebbe decidere di accettare una nuova sfida e tornare in campo. Dopo il no a Zamparini, in Serie A le piste praticabili non sono molte. Anzi, pochissime. Udinese e Sassuolo sembrano mete impossibili, così come il Bologna, dato il rapporto complicato con Donadoni. Resta invece percorribile l'idea di rivederlo giocare in Serie B, a patto che qualche club si faccia avanti per concedergli l'ultima chance.