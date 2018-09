SAMP, QUAGLIARELLA: "SONO STATO PIU' VOLTE VICINO ALL'INTER"

20/09/2018

Fabio Quagliarella, il calciatore in attività con il maggior numero di reti in Serie A, mette nel mirino l'Inter e svela un retroscena di mercato a due giorni dalla sfida con i nerazzurri: "José Mourinho, quando giocavo nell’Udinese, dopo una partita mi disse di andare da loro" ha raccontato l'attaccante della Sampdoria. "Negli anni sono stato vicino all’Inter in due-tre occasioni, poi le trattative non si sono concretizzate".