Una Roma da... dieci e lode: adesso si punta Kovacic

29/06/2018

La Roma non si ferma più: dopo i nove acquisti già messi a segno a Monchi (Pastore, Mirante, Coric, Kluivert, Santon, Zaniolo, Bianda, Marcano, Cristante) il prossimo, il decimo, potrebbe arrivare da Madrid. Nell'attesa della risposta del Sassuolo sper Domenico Berardi, pupillo di Eusebio Di Francesco, il ds giallorosso è partito all'assalto per Mateo Kovacic, ex Inter. Lo rivela Cadena Cope, citata da Marca, aggiungendo che, sul centrocampista croato (che è sicuramente in uscita dai 'blancos'), ci sono anche la Juve e gli inglesi del Manchester United.