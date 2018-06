Ufficiale: Cristante è della Roma

8 giugno 2018

La Roma piazza il colpo a centrocampo. Dopo le visite di rito, svolte a Villa Stuart, Bryan Cristante è ufficialmente un giocatore della Roma. Firma e contratto fino al 2023 per il classe '95. Con l' Atalanta trovato l'accordo per un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Operazione di mercato che vale 20 milioni più bonus. Monchi regala così a Di Francesco una pedina fondamentale per il centrocampo capitolino.

IL COMUNICATO

"Il club rende noto di aver raggiunto un accordo per la stipula di un contratto di acquisto a titolo temporaneo, a far data dal 1° luglio 2018 e fino al 30 giugno 2019, dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista classe ’95 dalla Atalanta BC. L’accordo prevede un corrispettivo fisso di 5 milioni di euro, e l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 15 milioni di euro, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive. L’accordo prevede inoltre il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 10 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte del club e del calciatore di determinati obiettivi sportivi. Con il calciatore è stato raggiunto un accordo per la stipula di un contratto che avrà validità fino al 30 giugno 2023".