Totti, arriva un'offerta dagli Emirati Arabi

24 aprile 2016

E' ancora tutto da definire il futuro di Francesco Totti , in scadenza di contratto con la Roma . Il capitano vorrebbe proseguire in giallorosso, ma resta da capire come si evolverà il rapporto con la società e anche con il tecnico Spalletti . Intanto il numero 10, come riferito da Repubblica, ha dato mandato a un agente di sondare proposte in giro per il mondo e la prima è già arrivata dagli Emirati Arabi .