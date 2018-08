Strootman saluta la Roma e va al Marsiglia: oggi visite mediche

26/08/2018

Kevin Strootman dice addio alla Roma. Di Francesco non l'ha convocato per la sfida dell'Olimpico contro l'Atalanta. Al termine di una trattativa lampo il club giallorosso ha trovato un accordo con l'Olympique Marsiglia, che per il centrocampista olandese verserà 25 milioni di euro più 3 di bonus. Oggi il giocatore effettuerà le visite mediche e firmerà un contratto di 5 anni a 4,5 milioni a stagione.