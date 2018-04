Spalletti: "Elsha si era un po' perso, ma Roma gli farà bene" Il tecnico giallorosso apre le porte a Parades: "Mi hanno parlato molto bene di lui"

8 febbraio 2016

A margine dell'incontro arbitri-allenatori all'Olimpico, Spalletti ha parlato dei nuovi arrivati, Perotti ed El Shaarawy. "Perotti è già un giocatore maturo e ha fatto più stagioni di qualità - ha spiegato - Stephan si era un po' perso, ma è un ragazzo che deve ancora formarsi e l'ambiente di Roma sicuramente gli farà trovare una scorciatoia perché non ti permette di far passare troppo tempo". Porte aperte a Paredes: "Me ne hanno parlato bene".

Spalletti è anche tornato sulla gara vinta sudando le proverbiali sette camicie con la Samp: "Ho avuto la fortuna di rivederla la partita e qualcosa mi è parso migliore, ma dobbiamo essere più bravi soprattutto a fare squadra corta. Io non risollevo niente, sono i giocatori che devono risollevarla, ma è chiaro che una squadra come la Roma deve fare bene, portiamo il nostro nome in giro per il mondo".



Una battuta anche sul big match Juve-Napoli. "Sono due squadre che esprimono organizzazione e che ti pressano alte. Il Napoli ti sta un po' più addosso e rischia anche qualcosa di più, ma non ti dà tempo di ragionare e spesso ti obbliga a sbagliare - il pensiero del tecnico giallorosso -. Quanto è distante la Roma? Ho avuto la fortuna di rivedere la partita e qualcosa mi è parso migliore, ma dobbiamo essere più bravi soprattutto a giocare corti perché altrimenti diventa difficile completarsi tra i reparti".