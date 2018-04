Roma-Zukanovic: è fatta, venerdì l'ufficialità

28 gennaio 2016

Chiuso il capitolo El Shaarawy e salutato Gervinho, la Roma ha trovato l'accordo per Zukanovic . Alla Sampdoria andranno 1,5 milioni di euro per il prestito e 2,5 milioni per l'obbligo di riscatto. Il giocatore ha da sempre preferito i giallorossi allo Stoccarda ed è già arrivato nella Capitale . L'affare col Genoa per Diego Perotti è praticamente fatto, ma per chiudere i giallorossi devono aspettare che la società di Preziosi ufficializzi il ritorno in rossoblù di Floro Flores dal Sassuolo.

Zukanovic fino alla fine ha preferito trasferirsi a Trigoria piuttosto che lasciare l'Italia e trasferirsi in Germania, in Bundesliga, allo Stoccarda. Il difensore ritroverà Pjanic e Dzeko, suoi connazionali.



Ma non è finita qui. Per l'argentino Perotti sembra praticamente fatta, ma si attendono gli sviluppi dei discorsi del Genoa con il Sassuolo per Floro Flores. Se Di Francesco darà il suo assenso alla cessione dell'attaccante, Perotti sarà un giocatore della Roma.



In uscita c'è Doumbia: l'attaccante ivoriano è tornato a Trigoria perché è scaduto il prestito al Cska Mosca, ma sta già facendo le valigie. Il giocatore, infatti, piace al Fenerbahce ed è vicino al trasferimento in Turchia.