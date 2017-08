Roma, visite mediche terminate per Schick È il giocatore più caro della storia giallorossa: alla Samp un totale di 42 milioni

29 agosto 2017

È la giornata che vedrà l'ufficialità di Patrick Schick come nuovo giocatore della Roma. L'attaccante ceco, sbarcato lunedì sera a Fiumicino, si è presentato in mattinata a Trigoria dove ha incontrato per la prima volta Eusebio Di Francesco: sorrisi e strette di mano. Schick è poi arrivato a Villa Stuart per le visite mediche, dopo avere firmato il contratto che lo legherà alla Roma fino al 2022.

LE CIFRE DELL'AFFARE: ALLA SAMP 42 MILIONI Un record Patrick Schick l'ha già battuto: diventa il giocatore più costoso della storia della Roma. Prima di lui il record di spesa apparteneva a Gabriel Omar Batistuta, che Sensi strappò alla Fiorentina nel 2000 per 70 miliardi di lire (36,2 milioni di euro). Con il comunicato ufficiale la Roma ha reso note tutte le informazioni relative all'acquisto di Schick dalla Samp: ai blucerchiati vanno 5 milioni subito per il prestito, che ha però un obbligo di riscatto di 9 milioni, entro il febbraio del 2020 finiranno nelle casse della Sampdoria altri 20 milioni, con i bonus per 8 si arriva al totale di 42 milioni. Per il giocatore un contratto da 2,5 milioni netti a stagione fino al 2022.

IL COMUNICATO UFFICIALE L’AS Roma è lieta di annunciare di aver sottoscritto con la Sampdoria il contratto per l’acquisizione a titolo temporaneo di Patrik Schick. Il contratto prevede un corrispettivo fisso di 5 milioni di euro e l’obbligo, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, di trasformare la cessione temporanea in definitiva, per un corrispettivo di 9 milioni di euro. Il contratto prevede altresì il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 8 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte della Roma e del Calciatore di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, in caso di futuro trasferimento del Calciatore entro il 1 febbraio 2020, la Roma riconoscerà alla UC Sampdoria un importo pari al 50% del prezzo di cessione, con un minimo garantito di 20 milioni di euro, che sarà dovuto anche nel caso in cui il Calciatore risulti ancora tesserato per la Roma a tale data. Il giocatore ceco ha firmato un contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2022.

