Roma, visite in corso per Schick

29 agosto 2017

È la giornata che vedrà l'ufficialità di Patrick Schick come nuovo giocatore della Roma. L'attaccante ceco, sbarcato lunedì sera a Fiumicino, si è presentato in mattinata a Trigoria dove ha incontrato per la prima volta Eusebio Di Francesco: sorrisi e strette di mano. Schick è poi arrivato a Villa Stuart dove per le visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà alla Roma fino al 2022.