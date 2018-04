Roma, Totti: un anno gratis. Pallotta: "E' una bugia"

1 aprile 2016

Il rinnovo di Francesco Totti è una questione spinosa a Roma e l'argomento sta dividendo tutti. L'accordo tra il capitanno giallorosso e la proprietà non è ancora stato trovato anche se c'è stato un piccolo riavvicinamento dopo la lite con Spalletti.



Totti si sente ancora in grado di giocare per altri 12 mesi e vorrebbe continuare a farlo: certamente non in Italia, ma Stati Uniti ed Emirati Arabi sono destinazioni che lo affascinano anche come esperienza di vita. Chiudendo da un'altra parte, però, il numero 10 potrebbe precludersi il futuro da dirigente in giallorosso.



Dagli Stati Uniti sono arrivate anche le parole di James Pallotta, riportate da Il Messaggero che ha smentito la notizia della proposta di Totti di restare gratis per un anno: "Questa è chiaramente una bugia. Non è assolutamente vero e non è mai successo. Qualcuno sta infangando il nome del più grande di sempre". Ora la notizia che è circolata in mattinata nella Capitale sembra essere un vero e proprio Pesce d'aprile.