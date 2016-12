Roma, Spalletti: "Se non riesco a vincere me ne vado"

20 dicembre 2016

L'intervista a France Football uscirà a gennaio, ma l'anticipazione fa già discutere e spaventa i tifosi della Roma. Al giornale francese, Luciano Spalletti ha infatti espresso un concetto chiaro: "Se non riesco a vincere me ne vado". Uno sfogo? Un modo per spronare i suoi giocatori? Parole cui hanno fatto da contraltare quelle dell'ad romanista Gandini: "Spalletti ha le carte in mano per decidere il suo futuro. Sta facendo di tutto per farsi confermare con i risultati".