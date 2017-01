Roma, Spalletti: "Mercato? Va sostituito solo chi parte"

5 gennaio 2017

La squadra sta bene fisicamente, è pronta a ripartire contro il Genoa per continuare la rincorsa alla Juve e non ha bisogno di grani innesti a gennaio. Questo il pensiero di Luciano Spalletti : "Solo chi chiede di andare via per poter giocare di più - ha dichiarato il tecnico della Roma a Sky - andrà sostituito, giusto per essere numericamente all'altezza dei tanti impegni. Per il resto questo è un gruppo che mi soddisfa pienamente".

"Quando ero piccolo, i miei nonni dicevano che se fai le cose il primo dell'anno, le fai tutto l'anno. Allora noi ci siamo allenati il 1° gennaio - ha continuato Spalletti - non sono stati i giorni dopo le vacanze, ma sono diventati l'inizio di quelle possibilità e giornate che ti daranno e ti metteranno a disposizione 365 mini-trofei. Non esistono giorni prima o giorni successivi, sono tutti piccoli trofei da portare a casa, bisogna lavorare seriamente, guarire un giorno prima da un infortunio, non portare quelle vicende personali dentro lo spogliatoio, fare una frase corretta per la squadra. Bisogna avere l'avidità di vincere".



Ma quali obiettivi per questo 2017? "Abbiamo fatto bene e dobbiamo ripartire da quei numeri lì, se riusciremo a migliorare potremmo fare qualcosa di importante. Facciamo meglio dell'anno scorso e, se ci riusciamo, possiamo vincere qualcosa".



A patto di migliorare il rendimento in trasferta: "Sì, abbiamo tante trasferte e dobbiamo farci trovare pronti sul piano della personalità. A Genova sarà dura, ma per quello che ho visto, ci sono ragazzi che stanno lavorando seriamente e questa è la strada giusta. COl Genoa sarà difficile per l'impatto fisico, dobbiamo sostenere la squadra dal punto di vista di forza, di pressione fisica perché il Genoa ha battuto la Juventus. L'inizio della gara sarà il momento dove fare più attenzione".



Cosa si aspetta da questo mercato? "Dico fin da subito che la squadra va bene così com'è, l'ho cercata io. C'è chi dice che siamo un po' corti, perché giocheremo a febbraio ogni 3 giorni. Siamo stati bravi a sopperire alle assenze, è chiaro che se qualcuno vuole andare via tipo Iturbe, perché qui ha giocato poco e lo capisco, bisogna accontentarlo. Chi parte va sostituito e quindi si può portare a casa qualcuno per rafforzare la squadra, non abbiamo molte disponibilità".