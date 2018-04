Roma, si riapre il discorso per il rinnovo di Totti

26 aprile 2016

Sono bastate un paio di partite, anzi, di spezzoni di partita, giocate ad alto livello per riaprire la pratica rinnovo tra Francesco Totti e la Roma. E così, mentre il destino del capitano giallorosso, sembrava già segnato, con un addio atteso per fine stagione, ecco la svolta a sorpresa. Anche per questo il dg Mauro Baldissoni ha deciso di volare a Boston per parlare con il presidente James Pallotta e decidere il da farsi.