Roma, si presenta Grenier: "Felice per questa nuova sfida"

30 gennaio 2017

E' arrivato un po' a sorpresa e sul tramonto di un periodo non esattamente felice al Lione. Adesso, quindi, non è una sorpresa che abbia una voglia matta di ricominciare: "Le trattative per il mio trasferimento alla Roma sono avvenute in fretta - dice Grenier -. Sono consapevole di essere arrivato nella Città Eterna, una bellissima città. Sono felice di essere qui: ho incontrato il mister e i compagni di squadra, farò di tutto per questa maglia".

Grenier, centrocampista francese arrivato nel mercato di gennaio dall'Olympique Lione, spiega ancora: "E' vero, in passato ho subito degli infortuni ma ormai li ho superati da un anno e mezzo. Mi sono allenato tutti i giorni e ho giocato con regolarità con il Lione. Negli ultimi tempi il mister aveva deciso di non schierarmi, ma io ho continuato a lavorare quotidianamente per farmi trovare pronto quando sarebbe arrivata la mia occasione e finalmente eccola qui - rivela - si è presentata alla Roma. Ringrazio tutte le persone che hanno avuto in fiducia in me: in campo farò il massimo per questa maglia".



Grenier ammette che "c'erano stati dei contatti con la Roma già in estate, le trattative non sono andate in porto per diverse ragioni e ho continuato a lavorare. Dopo una lunga permanenza e crescita professionale al Lione avevo voglia di compiere questo passo. Arrivo in un grande club europeo, uno dei più grandi del mondo. Si tratta di una nuova sfida per me - sottolinea il calciatore francese - Negli ultimi dieci giorni abbiamo parlato molto con il club. Avevo voglia di arrivare presto qui. Nonostante io abbia ricevuto altre offerte, ho scelto la Roma. Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito al mio arrivo qui".