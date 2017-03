Roma, si lavora per Monchi ds: incontro a Londra

27 marzo 2017

La nuova Roma nascerà a Londra. Il presidente James Pallotta e la dirigenza giallorossa, tra cui il consulente di mercato Franco Baldini , sono volati nella capitale inglese per progettare il futuro societario. La priorità è l'ingaggio del nuovo ds e con l'arrivo in città di Frederic Massara e del dg Mauro Baldissoni, la società proverà a trovare l'accordo per Monchi , l'artefice della cavalcata europea del Siviglia con plusvalenze milionarie.

Il corteggiamento tra le parti va avanti da diversi mesi ormai. Lo scorso dicembre, sempre a Londra, un'intesa di massima tra Roma e Ramon Rodriguez Verdejo, più conosciuto come Monchi, era già stata raggiunta. Ora però la società giallorossa vuole chiudere l'intesa e mettere nero su biancon un accordo che porterebbe l'artefice dei trionfi europei del Siviglia nella capitale come nuovo ds nella prossima stagione. Dal 30 giugno, infatti, il dirigente sarà libero di trovarsi una nuova sistemazione senza che la Roma debba pagare alcuna clausola rescissoria. Su Monchi la proprietà americana vuole costruire il futuro, uno che - tra una plusvalenza e l'altra - ha consegnato ai propri tecnici una squadra in grado di portare a casa 5 successi europei in 9 anni.



Tra i colpi più riusciti nei nove anni in Andalusia, Monchi può vantare di aver acquistato Dani Alves per 500mila euro e averlo rivenduto a 35,5 milioni di euro; oppure Kondogbia, preso a 4 e venduto a 20, ma senza dimenticare i tanti talenti cresciuti in casa e venduti a peso d'oro come Sergio Ramos e Jesus Navas. Un modo di lavoro che ha colpito la dirigenza della Roma che su di lui vorrebbe far partire la nuova vita del club.