Roma: si chiude per Perotti. In difesa spunta Zukanovic

27 gennaio 2016

Perotti è vicino alla Roma. Ceduto Gervinho in Cina, Walter Sabatini non molla la presa sull'esterno del Genoa. Si tratta per un prestito di 3 milioni di euro con un riscatto fissato a 9. I due club si incontreranno per definire una trattativa chiusa ormai da tempo. Negli ultimi giorni, Perotti ha manifestato la sua volontà di trasferirsi in giallorosso. Per la difesa, inserimento per il bosniaco della Samp Zukanovic.