Roma, rivoluzione mediana: Cristante e Herrera piacciono, Pellegrini dà l'ultimatum

3 giugno 2018

Non solo Alisson, ma anche Nainggolan e Strootman. Due di questi tre potrebbero lasciare la Roma in estate, ma il ds Monchi è già operativo per consegnare a Di Francesco colpi pronti subito e utili in prospettiva. Se l'accordo con Kluivert jr è un passo in più per trattare con l'Ajax, la rivoluzione potrebbe esserci a centrocampo. Pellegrini vuole un posto da titolare e minaccia l'addio, ma Cristante ed Herrera del Porto sono nomi caldi.