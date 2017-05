Roma, rinnovo vicino per De Rossi

2 maggio 2017

Rinnovo vicino per Daniele de Rossi. La Roma ha alzato l'offerta per il prolungamento di un anno da 2 a 3 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili. Nel nuovo accordo anche un'opzione per il secondo anno. Il centrocampista, che il prossimo anno con l'addio di Totti diventerà capitano, è pronto ad accettare e firmare il nuovo contratto. Respinto l'assalto dell'Inter che nelle ultime ore aveva provato il colpo offrendo un biennale da oltre 5 milioni di euro.