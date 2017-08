Roma, rilancio per Mahrez: l'offerta al Leicester sale a 35 milioni

4 agosto 2017

La Roma vuole Mahrez. Ormai è chiaro. Il giocatore del Leicester è l'obiettivo principale dei giallorossi. E per mettere le mani sul giocatore, Monchi è disposto ad andare incontro alle richieste del club inglese, rilanciando. Da 30 milioni, l'offerta giallorossa per Riyad è passata a 35 milioni. Cinque milioni in più per chiudere la trattativa e passare oltre. L'algerino, del resto, è l'uomo giusto per colmare la casella vuota lasciata dalla partenza di Salah, sia a livello tecnico, sia a livello caratteriale. Il colpo perfetto.



Del resto, al momento, Monchi sembra aver abbandonato qualsiasi altra pista, chiudendo definitivamente anche la porta a un eventuale arrivo di Emre Mor. "Ieri è stata fatta la stessa domanda quindi oggi per per evitare che si continui a parlarne ribadisco che si tratta di un giocatore importante ma verso il quale la Roma non nutre un interesse particolare, abbiamo già Under come turco e siamo contenti di averlo qui con noi", ha spiegato il ds giallorosso.