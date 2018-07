Roma, preso Malcom: al Bordeaux vanno 35 milioni

21/07/2018

Malcom Filipe Silva de Oliveira, per tutti semplicemente Malcom. È nato a San Paolo nel febbraio del 1997, è un mancino che sa usare anche il destro. Gioca come ala, possibilmente a destra. Segna e fa segnare: nell'ultimo campionato con il Bordeaux 12 gol e 7 assist in 35 partite. Un bottino niente male per il 21enne cresciuto e sbocciato nel Corinthians, che lo cedette al Bordeaux nel gennaio 2016 per poco più di 5 milioni.



È stato a lungo corteggiato dall'Inter, Malcom. Era il tassello che Spalletti chiedeva per l'attacco, poi i nerazzurri hanno virato su Politano, dato che il Bordeaux non voleva sentir parlare di prestito con diritto di riscatto. Negli ultimi giorni, però, Malcom era stato ad un passo dall'Everton. Quando era quasi tutto pronto per il suo passaggio in Premier, un paio di circostanza hanno deviato la sua strada. La prima: l'Everton ha virato su Richarlison del Watford. La seconda, più importante: il ds Monchi ha presentato al Bordeaux un'offerta irrinunciabile, da 35 milioni + 2,5 di bonus. I francesi hanno dato l'ok, ma è stato soprattutto Malcom a dire sì: l'accordo con la Roma è stato immediato, 2,5 milioni a stagione, la voglia di giocare in Serie A ha fatto il resto.



Malcom è atteso a Roma già in questo weekend. Va ad aggiungersi ad un pacchetto offensivo che oltre a Dzeko e Schick può contare anche su Perotti, El Shaarawy, Ünder, Kluivert e Defrel. Ovviamente quest'ultimo è in partenza (molto vicino alla Samp), da vedere se uscirà anche Perotti.