Roma, preso Kluivert: all'Ajax vanno 17 milioni più bonus

22/06/2018

Inoltre, in caso di futuro trasferimento del calciatore, la Roma riconoscerà all’Ajax un importo pari al 10% del valore eccedente i 25 milioni di euro del prezzo di cessione, fino ad un massimo di 4 milioni di euro".



"Sono molto felice. Sono in un Club incredibile, che mi piace molto. Non vedo l'ora di iniziare". Queste le prime parole di Justin Kluivert nella sua prima intervista in giallorosso. "Credo che la Roma sia la squadra ideale per la mia crescita, che mi permetterà di giocare ad altissimi livelli. Penso di poter fare belle cose qui", ha aggiunto.



"Credo che Justin sia uno dei più luminosi talenti del calcio europeo", ha dichiarato Monchi. "Per questo motivo non è stato facile portarlo a Trigoria a causa della concorrenza di molti club. Ma Kluivert ha visto nella Roma la società ideale per continuare a crescere e sviluppare le sue enormi potenzialità", ha aggiunto.