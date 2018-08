Roma, Pallotta: "Suso? Siamo a posto ma..."

01/08/2018

Suso sì, ma non a tutti i costi. Reduce dalla vittoria in rimonta contro il Barcellona nella ICC , la Roma continua la caccia sul mercato a un esterno offensivo individuato, da Monchi , nello spagnolo del Milan. Le condizioni, però, devono essere favorevoli e a chiarire la questione ci ha pensato direttamente il presidente James Pallotta : “Suso? - ha detto - Se si crea un'opportunità la coglieremo ma non abbiamo bisogno di un'altra ala. Malcom era un'occasione e ci piaceva. Quello che è successo con lui non cambierà i nostri programmi".

Quali siano poi le condizioni favorevoli di cui parla Pallotta è tutto da capire. Stando a quanto era trapelato in questi giorni, la Roma sarebbe stata disposta a offire al Milan, per Suso, il cartellino di Perotti più un conguaglio economico di circa 18 milioni, una cifra che i rossoneri potevano anche prendere in considerazione anche se al momento era ritenuta leggermente bassa rispetto ai 38 milioni fissati per la clausola (nel frattempo scaduta). Forse proprio questa resistenza di Leonardo ha consigliato prudenza alla Roma che avrebbe fatto un piccolo passo indietro. Piccolo e ancora non definitivo. Ma questo è lo stato delle cose attualmente.



Anche perché alle parole di Pallotta si aggiungono quelle di Di Francesco, anche lui chiarissimo sulla questione: "Il mercato? Non dobbiamo affollare la rosa, bisogna essere intelligenti in quello che facciamo, il ds Monchi non dorme. L'ho rivisto oggi, dopo tanto tempo, ed era stanco, perché sta lavorando tantissimo. Ci stiamo guardando attorno e stiamo valutando, ma gran parte della squadra c'è".



E ancora: "Abbiamo fatto valutazioni a 360 gradi senza avere grandissima fretta - ha precisato Di Francesco - anche perché il mercato chiude tra un po'. Io non voglio avere 30 giocatori, diventa difficile poi. Bisogna avere i giocatori giusti, in modo che tutti possano avere la possibilità di esprimersi".