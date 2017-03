Roma, Pallotta: "Il rapporto con Spalletti è eccellente, spero possa rimanere qua"

19 marzo 2017

La vittoria contro il Sassuolo ha soddisfatto il presidente della Roma James Pallotta , intervenuto nel post-partita ai microfoni di Premium Sport: "Avevo una bella sensazione, in giornata ero stato a Trigoria e avevo trovato la squadra in un’ottima condizione psicologica. Il rapporto con Spalletti? La relazione con il mister è eccellente, sono soddisfatto del suo lavoro e mi auguro che possa rimanere qui. Lo stadio? Tutto evolve per il meglio".

"Ma anche con il Lione avevamo fatto bene" ha continuato il presidente Pallotta. "Siamo partiti lenti, poi Spalletti si è fatto sentire nello spogliatoio e abbiamo limitato il Sassuolo nella ripresa". Spazio per tanti argomenti, stadio compreso: "Tutto si sta muovendo nel migliore dei modi e a giugno c’è la concreta possibilità di iniziare i lavori. Non è facile riuscire a competere senza uno stadio di proprietà, senza una struttura attiva sette giorni su sette che possa aiutare le entrate economiche per il club".



Ma il tema più caldo è il rapporto con Spalletti e il futuro del tecnico giallorosso: "La relazione è eccellente con lui, sono soddisfatto del suo lavoro e tatticamente è perfetto per la Roma: mi auguro possa rimanere qui. Il rinnovo di Totti? Pensavo si parlasse solo di questa partita. L’obiettivo stagionale? L’obiettivo è la Champions. Adesso ci sarà la sosta, la cosa positiva è che la squadra si riposerà, quella negativa è che avremo tanti giocatori impegnati con le loro nazionali. Abbiamo guadagnato due punti su Inter e Lazio e siamo fiduciosi per andare in Champions League. La Champions rappresenta il territorio naturale per questo club, i cartellini rossi contro il Porto hanno condizionato la qualificazione quest’anno ma siamo fiduciosi per questa stagione".