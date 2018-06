Roma, slitta l'arrivo in città di Pastore

22/06/2018

Ceduto Nainggolan all'Inter (manca solo l'ufficialità), la Roma è pronta ad accogliere Pastore dal Psg. L'argentino, che arriva per 20 milioni di euro più 4 di bonus, era atteso oggi nella Capitale. In realtà, il giocatore arriverà - come riporta L'Equipe - soltanto all'inizoi della prossima settimana per "una diversa pianificazione del trasferimento". Pericolo Manolas: il Chelsea sembra intenzionato a pagare la clausola di 38 milioni di euro.