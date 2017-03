Roma, Nainggolan: "La Premier è il meglio. Se mi danno il sole..."

22 marzo 2017

"Datemi il sole e io arrivo...". E' la battuta di Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, in risposta ad una domanda dei giornalisti inglesi su un suo possibile futuro in Inghilterra . Non è certo un mistero che il Ninja sia da tempo un obiettivo del Chelsea di Antonio Conte: "A Roma sono felice. Perchè andare via e ricominciare?". Di certo, però, la Premier lo attrae: "E' un campionato che guardo molto. Molti dei miei compagni di squadra (del Belgio, ndr) giocano lì. E' il miglior campionato del mondo". E quindi?: "Dobbiamo fare delle scelte nella vita. Sto vivendo una buona stagione. Quando si aprirà la finestra di mercato, ne parleremo di nuovo. Conte? Sì, ho parlato con lui", ha aggiunto il giallorosso. "Erano veramente interessati e mi volevano. Questo è tutto quello che posso dire".