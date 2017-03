Roma, Nainggolan: "Futuro? Qui sto bene ma è presto per parlare di questo"

8 marzo 2017

Ma, prima, l'Europa League. Il Lione e la necessità di ripartire dopo il doppio in Coppa Italia e campionato con Lazio e Napoli: "Disfattismo? Difficile rispondere. Un po' di critiche sono normali., ma abbiamo perso due partite, non abbiamo buttato via tutto. La Coppa Italia si può ribaltare, siamo sempre secondi e in corsa su tutti i fronti. Certo, le sconfitte ci fanno male. Tocca a noi dimostrare che possiamo fare meglio e trovare una via d'uscita. La stanchezza? Lavoriamo tutti i giorni per essere pronti per le partite che arrivano, poi è normale che bisogna prepararsi bene".