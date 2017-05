Roma, Monchi: "Domenica l'ultima di Totti e svelerà il suo futuro"

23 maggio 2017

Monchi ha parlato delle sue prime settimane nella Capitale. "Per me è ancora una situazione strana vivere e lavorare a Roma. E' complicato e ho ancora dei sentimenti contrastanti - ha proseguito il ds spagnolo -. Il calcio in Italia e in particolare a Roma si vive in modo molto caldo, tutto quello che viene fatto e' molto amplificato. In questo senso ricorda molto la Spagna, in particolare la questione legata ai tifosi".