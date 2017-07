Roma, Monchi: "Nessun rilancio per Mahrez"

28 luglio 2017

Il direttore sportivo della Roma Monchi presenta il difensore messicano Moreno , ma torna a parlare della trattativa più calda dell'estate giallorossa quella per Mahrez : "Non lavoro solo su un nome, abbiamo diverse possibilità. Il caso di Mahrez è diventato di dominio pubblico. Abbiamo fatto 2 offerte, la seconda è giusta e ci siamo fermati, la trattativa va in porto o no. Mahrez è una delle opzioni. E' vero che potrebbe essere l'ultima offerta, stiamo valutando altre opzioni".

Monchi fa anche il punto su Manolas: "Ad oggi resta e resterà per molto tempo nella Roma. Si lascia intendere che non rinnovi il contratto, ma non mi risulta ed è felice di essere qui. Ad oggi la priorità sul mercato è per l'esterno destro, dopo avremo un mesetto scarso di tempo per verificare se siamo contenti o meno della rosa. Non è il momento di essere frettolosi nelle scelte, abbiamo preso i giocatori nei tempi prefissati".



Mochi parla poi del suo predecessore Sabatini criticato dal presidente Pallotta, per la sua gestione del calciomercato l'ultimo anno: "Nessuno mi mette maggior pressione di me stesso, per questo sono qui. Magari potessi avere lo stesso percorso di Sabatini, che ammiro. Ma nessuno mette pressione a Monchi più di Monchi. La presenza di Baldini non mi preoccupa, anzi è il contrario. Se potrò ricevere dell'aiuto, ne sarò felice e per questo non sentirò di perdere prestigio".