Roma, Massara a Milano per Defrel e Donsah

27 gennaio 2017

Dopo giorni di calma piatta è una giornata decisiva per il mercato della Roma . Scatta la missione del ds Massara a Milano. Sul tavolo con il Sassuolo c'è ovviamente Gregoire Defrel . Con la richiesta dei neroverdi ferma ai 25 milioni di euro già dichiarati dal presidente Squinzi. Ma i fronti caldi sono tre, si lavora anche con il Bologna per portare a Trigoria il ghanese Donsah, mentre per giugno l'obiettivo ambizioso è l'ivoriano Kessié.

Strada tutta in salita quella che porta a Defrel, il giocatore spinge per non perdere l'occasione della carriera, ma gli emiliani non fanno sconti e vorrebbero alzare la cifra di 10 milioni fissata per il riscatto giallorosso del giovane gioiello Lorenzo Pellegrini. Nella trattativa dovrebbero entrare anche 2 giovani della Primavera, tra Luca Pellegrini, fratello di Lorenzo, Marchizza e Tumminello. Con l'obbligo di riscatto tra 18 mesi fissato a 15 milioni.



Massara a Milano lavorerà anche con l'agente di Godfred Donsah, centrocampista del Bologna, che ha caratteristiche simili a Nainggolan. E a rivelare l'interesse della Roma per il ghanese è stato il procuratore che ha annunciato di avere in agenda l'incontro. Una pista buona anche per giugno, come quella che porta a Franck Kessié, ma qui la situazione si complica. Il giocatore è una delle rivelazioni del campionato e servono almeno 25 milioni di euro. Quelli già messi sul piatto dal Paris Saint Germain. Ma sull'ivoriano ci sono anche Juventus e Inter.