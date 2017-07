Roma, Mahrez più lontano: il Leicester rifiuta l'offerta

21 luglio 2017

Rihad Mahrez non andrà alla Roma . Almeno non alle prime condizioni proposte dai giallorossi. A confermar l'approccio di Monchi per l'attaccante algerino è stato il tecnico del Leicester , Shakespeare : "Per Mahrez l'unica offerta era quella della Roma - ha rivelato -, ma l'abbiamo rispedita al mittente perché era troppo bassa". Nessun dettaglio in più, ma il primo set è andato agli inglesi. La Roma dovrà rilanciare oppure virare su un altro obiettivo.

La strategia di mercato di Monchi e della Roma è a un bivio. L'affare Mahrez è cruciale per delineare i colpi futuri della società, ma la dirigenza dovrà studiare e capire la disponibilità del Leicester a trattare l'algerino a una cifra più bassa rispetto ai 50 milioni di euro richiesti. Magari non ai livelli della proposta rifiutata, come ammesso dal tecnico Shakespeare, ma nemmeno a quelle cifre. Altrimenti si dovrà virare su un nuovo profilo da consegnare a Di Francesco che potrebbe tornare ad essere Domenico Berardi. Ma come cifre, siamo lì.



Per ora c'è da registrare il primo rifiuto della società inglese nonostante l'interesse attorno a Mahrez sia decisamente scemato rispetto all'estate scorsa: "Non abbiamo ricevuto offerte oltre a quella della Roma. Ma non chiedetemi altro - ha concluso Shakespeare -, non ero coinvolto nella trattativa".