Roma, l'ultima giornata del mercato LIVE

17/08/2018 di Mercato,Roma,Bailey,Gonalons,Zaniolo,Coric

Tempo reale

La Roma ha definito la sua rosa, ma il ds Monchi tenterà comunque un ultimo tentativo per portare Bailey nella Capitale. Si lavora poi alle uscite di Gonalons, e dei giovani Zaniolo e Coric.

LEON BAILEY Monchi prova l'ultimo colpo allo sprint per Leon Bailey. Quella dell'esterno destro sarebbe l'ultima pedina mancante allo scacchiere di Di Francesco, ma non sarà facile convincere il Bayer Leverkusen, che per il giovane giamaicano chiede 50 miliono di euro. Sarà una lotta contro il tempo.

MAXIME GONALONS Su Maxime Gonalons c'è l'interesse del Siviglia, che vorrebbe portarlo in Spagna. In queste ultime ore ci saranno contatti continui per il francese, che avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento.

ZANIOLO E CORIC Nicolò Zaniolo sembra destinato a lasciare la Roma in prestito. Per il giovane difensore ci sarebbe l'interesse di Spal, Chievo e Sassuolo. Stesso discorso per Ante Coric, che potrebbe finire in un altro club di Serie A.

