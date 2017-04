Roma-Kessie, manca l'accordo con il calciatore

28 aprile 2017

E' avvenuto a Milano l'incontro tra la Roma e l' Atalanta per discutere del passaggio in giallorosso di Franck Kessie : i due club avrebbero trovato un accordo di massima sui 30 milioni con il probabile inserimento di qualche contropartita. Quello che manca è l'accordo tra la Roma, che offre un ingaggio da 1,2 milioni, e il giocatore, che chiede il doppio. Nei prossimi giorni le parti si ritroveranno per la tanto attesa fumata bianca.

La tanto attesa fumata bianca non c'è stata e Franck Kessie dovrà aspettare ancora un po' per diventare a tutti gli effetti il primo colpo della Roma di Monchi. Club giallorosso ed Atalanta sono d'accordo su tutto ormai da tempo, quindi la partita che rimane aperta è quella con l'agente del centrocampista ivoriano, George Atangana, che chiede 2 milioni di euro a stagione.



La Roma, dal canto suo, ha alzato la sua offerta fino a 1,2 milioni più bonus, lanciando una sorta di ultimatum a calciatore ed entourage: una settimana di tempo per dare una risposta definitiva. La sensazione è che l'affare si farà, anche perché dal Manchester City non è arrivata alcuna proposta ufficiale e in casa Chelsea il primo obiettivo è Bakayoko del Monaco.