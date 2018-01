Roma, il rinforzo è Aleix Vidal

24 gennaio 2018

Sono giorni di grande lavoro per Monchi in casa Roma. La cessione di Dzeko ed Emerson al Chelsea, ma non solo. Il ds giallorosso sta cercando i sostituti ed è in trattativa con il Barcellona per Aleix Vidal. L'esterno destro può ricoprire tutta la fascia e può arrivare in prestito con obbligo di riscatto fissato tra gli 8 e i 10 milioni. Tra Monchi e il terzino spagnolo c'è un rapporto speciale visto che è stato proprio il ds a scoprirlo e portarlo al Siviglia prima di venderlo a Barcellona per 17 milioni nel 2017.



Intanto oggi si dovrebbe sbloccare la trattativa con il Chelsea per Dzeko. L'agente dell'attaccante bosniaco è pronto a volare a Londra per sistemare gli ultimi dettagli, si lavora sui bonus. Tra le parti c'è ottimismo e la fumata bianca è prevista nelle prossime ore o al più tardi domani dopo la partita di questa sera contro la Sampdoria. L'affare comunque non è in discussione.



Così alla Roma si pensano già ai sostituti. Di Francesco vorrebbe sempre riabbracciare Berardi, ma il Sassuolo continua a far muro non volendo cedere nessuno a gennaio. Così il nome nuovo arriva dalla Spagna ed è quello di Nicola Sansone, altra vecchia conoscenza del mister giallorosso. Ora in forza al Villarreal, Monchi potrebbe andare all'assalto del classe 1991.