Roma, il primo colpo è Hector Moreno

13 giugno 2017

La Roma chiude a sorpresa il primo acquisto della nuova 'era' Monchi. Si tratta di Hector Moreno , difensore del Psv . Il capitano della nazionale messicana ha firmato un contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2021. “Sono molto felice di arrivare alla Roma. Per la mia carriera rappresenta un importante passo in avanti. Spero con le mie qualità individuali di contribuire al successo collettivo”.

“Hector Moreno era un mio obiettivo da tempo e fortunatamente si sono create le circostanze perché potesse arrivare alla Roma. Si tratta di un difensore centrale con molta esperienza internazionale e che risponde perfettamente al profilo che stavamo cercando”. Questo il commento del direttore sportivo Monchi. Moreno arriva nella Capitale dopo due stagioni al Psv, con cui ha conquistato l’Eredivisie nel 2015-16.



Ha vinto il suo primo campionato olandese nel 2009 con l’AZ Alkmaar, dove ha giocato quattro anni dopo essersi trasferito in Europa dal Club Universidad Nacional. Dal 2011 al 2015 ha vestito la maglia dell’Espanyol, superando le 100 presenze nella Liga. Il centrale messicano vanta 79 gare in Nazionale, con cui ha partecipato ai Mondiali del 2010 e del 2014. Nel 2015 ha vinto la CONCACAF Gold Cup. È tra i 23 convocati che voleranno in Russia per partecipare alla Confederations Cup.