Roma, il Marsiglia si tuffa su Strootman: in arrivo l’offerta

24/08/2018

Il Marsiglia tenta Kevin Strootman. A pochi giorni dalla chiusura del mercato francese prevista per il prossimo 31 agosto, i biancoazzurri avrebbero deciso di far partire l’assalto al centrocampista olandese che è un pallino di Rudi Garcia. Proprio l’ex tecnico della Roma lo aveva voluto fortemente al suo primo anno nella Capitale nel 2013. Adesso il francese vuole portarlo con sè anche al Marsiglia che deve mettere sul piatto almeno 30 milioni di euro per convincere Monchi a lasciarlo partire.