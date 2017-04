Roma, il futuro ds Monchi: "Mi piace Luis Enrique"

4 aprile 2017

Quale futuro per la panchina della Roma? Il derby di Coppa Italia farà da spartiacque - probabilmente - ma intanto il futuro ds giallorosso Monchi parla già come dirigente romanista e avverte: "Presto tracceremo una linea e parleremo anche del mio contratto - ha detto al El Partitazo de Cope. Luis Enrique? Sarei cieco a dire che non mi piace, i risultati sportivi sono eccezionali e non so se Spalletti resterà, non ho approfondito così tanto con la società".