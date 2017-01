Roma, il futuro di Manolas è un rebus

11 gennaio 2017

Pochi giorni e una valutazione molto alta da parte della Roma bloccano Kostas Manolas almeno in questa finestra di mercato. Tanto che il suo procuratore Ioannis Evangelopulos conferma: "In maglia giallorossa sta bene e ha un contratto fino al 2019. Quest'estate la Roma ha rifiutato 40 milioni di euro dall 'Arsenal ". Per il futuro però il discorso cambia: "No comment sul rinnovo e sull'interessamento di Chelsea e United" con l'Inter che in Italia si potrebbe muovere con la potenza di fuoco di Suning.

E che a giugno possa capitare qualcosa l'agente del difensore lo fa capire: "Non posso darlo per certo. Probabilmente in estate ci sarà qualcosa. Perché in generale nel mondo del calcio e nella vita è difficile fare previsioni. Kostas ha la possibilità di giocare a un livello superiore e direi che non andrà in Cina. Il calcio in Europa ha da offrire cose non solo misurabili dal denaro, come la fama e il riconoscimento. Parliamo di situazioni eccessive, ci sono cifre mozzafiato che non sappiamo da dove arrivano, cifre che dovrebbero spingere i giornalisti a fare delle inchieste".