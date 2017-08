Roma, il ds Monchi: "Mahrez, l'offerta è già al massimo" "Valutiamo altre soluzioni. Strootman-Juve, non c'è nulla"

8 agosto 2017

Il ds della Roma Monchi ha fatto il punto sul mercato giallorosso durante la conferenza di presentazione di Defrel: "La Juve su Strootman? Nessun contatto. Noi siamo concentrati solo a costruire la squadra con l'ultimo acquisto. Stiamo provando ad acquistare Mahrez, ma l'offerta è già ai massimi storici per la Roma: non abbiamo ancora ricevuto una risposta positiva, siamo in attesa. Per questo stiamo lavorando anche su altre opzioni".



L'attesa per Mahrez, la ricerca di un profilo altrettanto valido e alternativo. E la chiusura totale su un'eventuale partenza di Strootman. È questo, in sintesi, il mercato della Roma spiegato dal ds Monchi, che ha parlato in occasione della conferenza stampa di presentazione di Defrel. Ottimista, ma disincantato. Così Monchi sulla trattativa per Mahrez. La Roma è arrivata ad offrire 35 milioni di euro, una cifra definita troppo bassa dal Leicester: Sono ottimista, lo sono per natura, ed è vero che la Roma sta facendo tutto il possibile per acquistarlo. Non stiamo lesinando sforzi per prendere il giocatore, basta pensare che se la memoria non mi inganna con l'ultima offerta significherebbe l'acquisto più caro della storia del club".



Il Leicester non risponde e fa catenaccio, così la Roma deve pensare anche ad altre soluzioni: "Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto una risposta positiva e stiamo in attesa, e stiamo lavorando anche su altre opzioni. Ritengo che lo sforzo della società sia molto vicino al limite, l'offerta è molto importante. Detto questo, nel momento in cui troveremo un accordo col Leicester o con un altro club per un altro calciatore non potremo rimproveraci nulla perché abbiamo fatto il possibile per prendere Mahrez. Nello stesso tempo stiamo lavorando su altre soluzioni".



Poi ha stoppato sul nascere le voci su un possibile addio di Strootman: "La Juve su Strootman? Nessun contatto. L'ho appreso dalla stampa e non c'e' alcun riscontro. Noi siamo concentrati solo a costruire la squadra con l'ultimo acquisto".



DEFREL: "POSSIAMO VINCERE LO SCUDETTO" "Di Francesco è stato molto importante per me, mi ha insegnato molto ed è grazie a lui che sono diventato un attaccante". Così André Gregoire Defrel nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo attaccante della Roma. Parlando dell'emozione dell'esordio all'Olimpico, l'ex giocatore del Sassuolo ha detto: "Conosco i tifosi della Roma, sono caldi. Sono carico per l'esordio contro l'Inter in uno stadio bellissimo. Sono due top club, la squadra sta lavorando bene e io spero di arrivare pronto. Poi la scelta sarà del mister". Capitolo obiettivi. "Sarei voluto venire qui già a gennaio. Avevo altre offerte, ma nella mia testa c'era solo la Roma. È una grande squadra, l'abbiamo visto nei campionati precedenti: possiamo vincere lo scudetto, vediamo come vanno le cose", ha concluso Defrel.



Come ha spiegato il ds Monchi, Defrel è stato scelto perché capace di giocare in almeno due ruoli. "Da due anni gioco da punta, ma ho anche giocato da esterno. Mi piace fare gol, spero di segnarne tanti con la Roma. I miei compagni mi hanno aiutato. Nella mia testa sono pronto a tutto", ha dichiarato ancora Defrel. Alla Roma, il neo attaccante giallorosso farà concorrenza con Edin Dzeko. "Posso imparare tanto da Dzeko, è un grande giocatore, sa fare tutto e ha fatto tanti gol. Lo studio in allenamento", ha concluso Defrel.





"So che sara' diverso rispetto al Sassuolo, ma io sono carico e spero di arrivare pronto per l'inizio del campionato. La Roma è una grande squadra e dobbiamo puntare allo scudetto, possiamo vincerlo, poi vedremo come andranno le cose".



Monchi ha spiegato: "A me Defrel piaceva dai tempi di Siviglia, lo seguivo già, e poiché Di Francesco lo conosceva perché complicarsi la vita? Era richiesto da importanti club inglesi ma ha scelto la Roma" assicura il direttore sportivo.



