Roma: il Chelsea prepara 44 milioni per Nainggolan

30 marzo 2016

Nainggolan smentisce la sua voglia di Chelsea , ma la stampa inglese insiste sulla volontà dei Blues di comprare il centrocampista della Roma. Così secondo l'Evening Standard, il club di Roman Abramovich avrebbe già pronta, su richiesta di Antonio Conte , un'offerta da 44 milioni di euro per Nainggolan , uno dei protagonisti in positivo della Roma di Luciano Spalletti . Il giocatore è molto ambito dalle big europee.

Pochi giorni fa Nainggolan aveva smentito le voci di un possibile trasferimento in Premier League. Ma si sa, il Chelsea non è una squadra che si arrende facilmente. E davanti a quella cifra, la Roma non potrà dire di no. Se parte Nainggolan, però, potrebbe restare Pjanic.