Roma, il Chelsea aspetta Dzeko: lui ancora in ritiro con la Roma

23 gennaio 2018

Edin Dzeko è ancora nel ritiro della Roma: il calciatore si è allenato regolarmente a Milano, dove la Roma si è fermata per preparare la partita con la Sampdoria. Di sicuro il Chelsea è sempre più vicino, con i Blues forti dell'accordo con la Roma e del sì del giocatore, che ha parlato direttamente con Antonio Conte. Al momento, come fanno sapere i giallorossi, non è previsto che il bosniaco lasci il ritiro. La sua presenza contro la Samp resta però un punto interrogativo. Potrebbe giocare e poi partire per Londra giovedì, oppure potrebbe finire in panchina. Al momento, insomma, verrà convocato.

In mattiana a Cornaredo, sede del ritiro giallorosso, il bosniaco ha salutato la sorella, giunta in Italia dalla Bosnia per far visita al centravanti. Saluti di rito, una mano nel caricare i bagagli e via, poi ad allenarsi con i compagni.



LA TRATTATIVA

Roma e Chelsea sono d'accordo per il trasferimento a Londra di Dzeko e Emerson Palmieri per 50 milioni + 10 di bonus. Per il bosniaco, 32 anni a marzo, pronto un contratto da 7 milioni a stagione.