Roma, il Barcellona ci riprova: interessa anche N'Zonzi

29/07/2018

C'è ancora il Barcellona sulla strada della Roma . Dopo averle strappato Malcom quando era tutto pronto per la firma con i giallorossi, i blaugrana si sarebbero inseriti anche nella corsa per Steven N'Zonzi , candidato a sostituire il partente Gonalons. Il ds Monchi avrebbe già l'accordo con il centrocampista francese: per lui c'è un quadriennale da 3 milion di euro a stagione. Ma attenzione al Barça, intenzionato a farsi avanti col Siviglia.

Difficile, però, che si arrivi a un altro sgarbo, anche perché il presidente dei catalani, Josep Maria Bartomeu, avrebbe chiamato proprio il direttore sportivo romansita per cercare di rappacificare i rapporti. Per questo si potrebbe trovare un accordo di non belligeranza, almeno per il neo campione del mondo N'Zonzi.



Intanto, proprio per completare il reparto d'attacco dopo il mancato arrivo di Malcom, si è aggiunto un nome nuovo alla lista della Roma. Si tratta di Marlos, brasiliano dello Shakhtar Donetsk in scadenza nel 2019.