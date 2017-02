Roma, i tifosi vogliono blindare Nainggolan: #Famostocontratto

28 febbraio 2017

A Roma Radja Nainggolan è l'uomo del momento. Dopo la doppietta contro l'Inter e i nove gol all'attivo in questa stagione, il Ninja è diventato uno dei giocatori più amati e i tifosi giallorossi hanno deciso di chiedere a gran voce alla società il rinnovo del centrocampista belga . Sulla scia di "#Famostostadio", online è spuntato infatti l'hashtag " #Famostocontratto ". Una richiesta chiara e diretta per evitare un nuovo caso Pjanic.

Al momento la situazione del Ninja non sembra destare preoccupazioni. Il belga a Roma si trova bene e più volte ha espresso la sua passione per la maglia giallorossa. Un attaccamento che i tifosi gli riconoscono, ma che la società finora non ha ancora premiato. Dopo gli Europei gli era stato promesso un rinnovo con adegumaneto, ma poi non è successo nulla. Un atteggiamento che a lungo andare potrebbe anche indispettire Nainggolan, comunque sempre nel mirino del Chelsea di Conte.



In scadenza nel 2018, il contratto del Ninja dovrebbe essere ritoccato con un importante adeguamento dell'ingaggio con scadenza 2020. Finora però tutto tace. E allora hanno deciso di intervenire i tifois per dare una scossa alla situazione. L'addio di Pjanic, del resto, ancora brucia ai supporter giallorossi e a Roma nessuno vuole un bis amaro con Nainggolan.