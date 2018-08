Roma, Gonalons resta in uscita: niente follie per Bailey

17/08/2018 di Mercato,Roma,Bailey,Gonalons,Zaniolo,Coric

Nessun colpo di scena nell'ultima giornata di mercato per la Roma con il ds Monchi che aveva chiuso ogni operazione con grande tempismo. La dirigenza romanista non ha voluto fare follie per Bailey con il Bayer Leverkusen che chiedeva 50 milioni di euro per il giamaicano. Resta da valutare la posizione di Gonalons: il centrocampista è in uscita e ha tempo fino al 31 agosto per trovare squadra in Liga, Ligue 1 o Bundesliga. Piace al Siviglia.