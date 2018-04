Roma, Gervinho finisce sul mercato

14 gennaio 2016

Gervinho finanzierà il mercato di gennaio della Roma. Con l'arrivo di Luciano Spalletti, non c'è più spazio per l'esterno ivoriano, fedelissimo di Rudi Garcia. I due, martedì sera, sono anche stati avvistati assieme a cena. Così Gervinho è finito sul mercato e oltre alle offerte provenienti dalla Cina, si sono anche Marsiglia e Porto. Al momento è molto forte il club francese, ma bisogna stare attenti anche ai lusitani.



Come abbiamo detto, la sua cessione finanzierà il mercato. Spalletti cerca un centrale (incontro per Tonelli), Adriano del Barcellona e Perotti del Genoa, essendo congelata la trattativa col Milan per arrivare a El Shaarawy.