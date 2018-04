Roma: Garcia ha il destino segnato, Spalletti a un passo

11 gennaio 2016

L'avventura di Rudi Garcia sulla panchina della Roma è ormai agli sgoccioli, l'esonero è questione di ore. Il presidente Pallotta è infuriato e il dg Baldissoni è volato a Miami per parlare del futuro allenatore. Spalletti è il più vicino a sostituire il francese, sembra ci sia già stato un incontro con Sabatini per accordarsi su contratto e mercato. Conte rimane il sogno, in caso di traghettatore opzioni Leonardo o De Rossi padre.