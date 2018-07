Roma-Florenzi, non c'è l'accordo per il rinnovo: il terzino può partire

04/07/2018

Ancora tutto in bilico. Il che significa correre un rischio che soltanto fino a qualche mese fa sembrava un'ipotesi impossibile: Alessandro Florenzi via dalla Roma in questa sessione di mercato o l'estate prossima, a parametro zero. Nessun accordo ancora tra il club giallorosso e il terzino per il rinnovo. il giocatore chiede più dei 2,7 milioni di euro netti offerti da Monchi. Inter e Atletico Madrid sono alla finestra.

Florenzi è in scadenza nel 2019 e, come riferito da La Gazzetta dello Sport, al momento le possibilità di un'intesa tra le parti sono 50 e 50. Il rischio, per la Roma, è quello di perdere il terzino tra un anno a parametro zero e, in questo senso, potrebbe decidere di cederlo quest'estate, per monetizzare il più possibile: 15-20 milioni di euro è la cifra fissata dai giallorossi per lasciarlo partire, anche se la priorità di tutti è quella di proseguire insieme. Su Florenzi è forte l'interesse dell'Inter, dove ritroverebbe Spalletti e Nainggolan. Ma anche l'Atletico Madrid, in Spagna, da tempo ha messo gli occhi su di lui. Al momento non è stato posto alcun ultimatum dalla Roma, ma certamente le prossime settimane saranno decisive per risolvere una situazione che - per i giallorossi - ogni giorno sta diventando sempre più complessa.