Roma-Feyenoord, fumata grigia per Karsdorp

25 giugno 2017

E' terminato con un nulla di fatto l'incontro tra Roma e Feyenoord per il passaggio nella capitale di Rick Karsdorp. Il ds Monchi e il dg Baldissoni hanno lasciato Rotterdam per fare rientro in Italia. Nei prossimi giorni le parti si riaggiorneranno per provare a limare le differenze: la Roma, che ha dalla sua l'accordo con il terzino da tempo, offre 12 milioni più bonus, il club olandese ne chiede 16 e da lì non si smuove.