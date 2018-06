Roma, fatta per Cristante: arriva per 30 mln

6 giugno 2018

Grandi manovre a centrocampo per la Roma. È fatta per Bryan Cristante con il centrocampista già in città per sottoporsi giovedì mattina alle visite mediche. All'Atalanta vanno 30 milioni, bonus compresi, senza contropartite tecniche. Il centrocampista è il terzo rinforzo per i giallorossi dopo Coric e Marcano e all'aeroporto ha commentato: "Sono pronto per la Champions League e voglio rigiocarla con questa squadra. Arrivare qui era un mio obiettivo".

È stato dunque stato trovato l'accordo tra i dirigenti di Roma e Atalanta: ai bergamaschi andranno 5 milioni per il prestito più 25 per il riscatto dilazionato in due anni. Il giocatore voleva chiudere ogni dettaglio prima di partire per le vacanze e per questo ha accelerato i tempi della trattativa. Per Cristante in giallorosso 5 anni di contratto a 2 milioni, bonus inclusi, a stagione. Il centrocampista 23enne ha chiuso la sua ultima stagione in nerazzurro realizzando ben 12 gol. Nell'era americana diventa il centrocampista più pagato dal club giallorosso.



"Non ho ancora parlato con Di Francesco, ma lo farò presto", ha detto un raggiante Cristante con la sciarpa della Roma al collo.



PELLEGRINI HA DECISO DI RESTARE IN GIALLOROSSO

Chiuso per uno dei gioielli di questo calciomercato, Monchi può anche esultare per la decisione di Lorenzo Pellegrini di non lasciare la Capitale. Il centrocampista della Nazionale, dunque, non sarà tra i giocatori sacrificati: ha una clausola rescissoria di circa 30 milioni, un prezzo assolutamente ragionevole per un talento come il suo, e la Juve era sembrata disposta a pagarla per regalare un rinforzo ad Allegri. Pellegrini, però, ha fatto sapere che non intende "usare" la clausola per scappare, evitando così un Pjanic-bis.