Roma, ecco Marcano: ha firmato per tre anni

31 maggio 2018

Ivan Marcano è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il difensore proveniente dal Porto ha superato le visite mediche a Villa Stuart e, una volta terminati gli accertamenti, si è diretto a Trigoria per ufficializzare l'accordo insieme al ds Monchi. Arrivato a parametro zero dopo quattro stagioni in Portogallo, Marcano ha firmato un triennale con la Roma. Guadagnerà 2 milioni netti a stagione e dovrebbe essere il vice di Federico Fazio al centro della difesa.